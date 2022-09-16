رئيس تشيلي يرفض اعتماد سفير اسرائيل احتجاجا على قتل طفل فلسطيني

رفض الرئيس التشيلي غابرييل بوريك قبول السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده وألغى حفل استقباله بوقت قصير بعد وصول سفير كيان الاحتلال إلى القصر الرئاسي.

وقالت تقارير اعلامية ان الرئيس تشيلي الغى مراسم اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد جيل أرتزيالي بعد سماعه الانباء عن اقدام اسرائيل ارتكاب جريمة قتل الفتى الفلسطيني عدي صالح في كفر دان في جنين

وقال بيان للخارجية التشيلية:

تأجيل اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد إلى الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل بسبب مقتل فتى في جنين بالامس

والخميس اقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة بحق الفتى الفلسطيني عدي صالح من جنين واعدمته بدم بارد خلال عملية اقتحام المدينة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحة الفلسطينية، أنّ جيش الاحتلال أعدم الفتى عدي طراد هشام صلاح 16 عاماً، خلال اقتحامه لبلدة كفر دان، لأخذ قياسات منازل شهداء عملية حاجز الجلمة أحمد وعبد الرحمن عابد.