الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا خلال مواجهات قرب رام الله

قتلت القوات الاسرائيلية شابا فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت الثلاثاء، على مدخل بلدة النبي صالح قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن مواطنا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة النبي صالح" دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فان "الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن"، حيث أحيل على وجه السرعة، إلى المستشفى وهناك أعلن عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ولفت إلى أن "مواجهات اندلعت على مدخل القرية، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه الشبان".

وفي غضون ذلك اندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

ووقعت المواجهات بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود مدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين والمحال التجارية في مركز مدينة الخليل التجاري، ما تسبب بإغلاقه فيما لم يبلغ عن إصابات.

الشهيد نهاد البرغوثي

وكان قد أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت، صباح اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال اليوم.

وحسب المعلومات الواردة، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة صوب الطلاب داخل حرم الجامعة وفي محيطها تزامنا مع وقفة نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة نصرة للأسرى وأهالي الشيخ جراح، وجرى إخلاؤه في أعقاب ذلك.