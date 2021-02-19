الجيش الاردني يقتل مهربي مخدرات من سورية

قتل الجيش الأردني شخصين واعتقل ثالث محبطا عملية تهريب مخدرات من الاراضي السورية شمالي البلاد

وقال مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، إن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

"تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري".

وتابع أنه "وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1262 كف حشيش ومئة ألف حبة كبتاغون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".​

تهريب اثار اردنية الى سورية

والاسبوع الماضي تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في معبر "جابر" الأردني الحدودي مع سوريا، من إحباط تهريب 3 قطع أثرية من الحجر الكلسي الأبيض إلى سوريا، عبارة عن معصرة عنب تعود للعصر البيزنطي.

"القطع تمثل عمودا من الحجر الكلسي، وقاعدة حجرية من الكلس، بالإضافة إلى حوض دائري كلسي".

وأضافت: "على الفور تم تنظيم قضية جمركية بالقطع الأثرية بعد مطالعة دائرة الآثار العامة لبيان قيمة القطع، والتحفظ عليها، وإحالة القضية إلى النائب العام الجمركي لإجراء المقتضى القانوني".

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