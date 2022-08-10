الجيش الاسرائيلي: أحبطنا هجوم بطائرة مسيرة على منصة "تمار"

قال الجيش الاسرائيلي، إنه أحبط هجوما لحركة الجهاد الإسلامي بطائرة مسيرة، أطلقت من قطاع غزة باتجاه منصة غاز "تمار"، الواقعة قبالة ساحل "أسدود".

وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيان له، أنه "رصد خلال العملية العسكرية الأخيرة في غزة محاولة للجهاد الإسلامي لإطلاق طائرة مسيرة باتجاه منصة الغاز تمار الواقعة قبالة ساحل أسدود، لكن لم يكتب لها النجاح".

ويأتي بيان الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية الإثنين أن "إسرائيل شنت عملية "الفجر الصادق" الجمعة الماضي لإحباط خطة لحركة الجهاد الإسلامي لضرب حافلة مدنية في جنوب البلاد".

الفجر الصادق

واستمرت عملية "الفجر الصادق" بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء قطاع غزة لمدة 66 ساعة، أطلق خلالها فلسطينيون أكثر من ألف صاروخ على جنوب ووسط إسرائيل وعلى التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة"سقطت نحو 200 صاروخ داخل قطاع غزة".

وبحسب المتحدث العسكري الجنرال ران كوخاف، فإن "الجيش الإسرائيلي قام بقصف 140 هدفا تابع لحركة الجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية منذ بدء العملية"، مشيرا إلى أن "هذه الأهداف تشمل "نفق الهجوم" وعشرات نقاط المراقبة العسكرية والعديد من مواقع إطلاق الصواريخ وثماني مجموعات كانت في طريقها لتنفيذ هجوم".

47 شهيدا في غزة

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي استمر لثلاثة أيام، إلى 47 شهيداً بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصاباً بجروح متفاوتة.

يذكر أن ثلاثة شبان استشهدوا الثلاثاء في نابلس وفتى بالخليل، وأصيب العشرات في عدة محافظات بالرصاص، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.