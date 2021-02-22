الجيش الاسرائيلي: إحباط تهديد قبالة شواطىء غزة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين احباطه تهديدا محتملا لقطعه البحرية قبالة شواطىء قطاع غزة.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي في بيان له عن أي تفاصيل حول طبيعة النشاط أو التهديد، مؤكدا أنه "سيواصل الجيش العمل ضد التهديدات الخطيرة في المجال البحري"

وزعم المتحدث العسكري بأن

"النشاط البحري هذا شكل تهديدا محتملا على قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإحباطه".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصدر عسكري، بأن زورق تمشيط إسرائيلي من نوع "دفورا" رصد قطعة بحرية فلسطينية، اقتربت منه بشكل يثير الريبة، أمام مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفتح مقاتلو الزورق النار تجاهها

من جهة أخرى أكد موقع "معا" الفلسطيني أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت 19 مواطنا من الضفة الغربية، بعد عملية دهم وتفتيش، بينهم قياديان في حركة حماس.

وأشار موقع "معا" إلى أن

"قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من نابلس، بينهم قياديان في حماس، هما عمر عبد الرحيم الحنبلي، والدكتور مصطفى الشنار، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، كما اعتقلت محمد اشتية".

ولفت الموقع الفلسطيني إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أربعة شبان من بلدة قباطية خلال حملة مداهمات، واعتقلت خمسة شبان من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، وشابين من منطقة أريحا، وشاب من منطقة الخليل".

وأضاف "معا" أن "جنود الاحتلال اعتقلوا أربعة شبان في مدينة القدس".