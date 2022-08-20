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الجيش الاسرائيلي: إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود الأردنية

منشور 20 آب / أغسطس 2022 - 01:25
تهريب كميات كبيرة من المخدرات
إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بملايين الشواقل

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش تمكن من إحباط تهريب كميات كبيرة من مادة المخدرات، من نوع الحشيش عبر الحدود الأردنية.

ونشر أدرعي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، كتب فيها: "أحبطت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تهريب مخدرات بقيمة تقدر بأربعة ملايين شيقل".

وقال أدرعي: " رصدت استطلاعات جيش الدفاع سيارة مشبوهة، حيث عثرت القوات في المنطقة على أكياس تحتوي على 100 كيلوغرام من الحشيش"، لافتا إلى أنه "تم تحويل المخدرات لمعالجة الشرطة".

تهريب مخدرات من مصر

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، قد أعلن قبل أسابيع، أن قوات الأمن أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى إسرائيل من مصر.

وأفاد الجيش في بيان بأن "الجنود رصدوا عبر كاميرات المراقبة مشتبه بهم يقتربون من الحدود من مصر خلال الليل وتم إرسال قوات إلى مكان الحادث، حيث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه بهم وعثر على ثلاث علب مخدرات كانت مخبأة في مكان قريب".

وذكر أنه "تمت مصادرة حوالي 80 كيلوغراما من الماريجوانا، تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين شيكل (867 ألف دولار)".

كلمات دالة:مخدراتاسرائيلالأردن

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