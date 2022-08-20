الجيش الاسرائيلي: إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود الأردنية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش تمكن من إحباط تهريب كميات كبيرة من مادة المخدرات، من نوع الحشيش عبر الحدود الأردنية.

ونشر أدرعي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، كتب فيها: "أحبطت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تهريب مخدرات بقيمة تقدر بأربعة ملايين شيقل".

وقال أدرعي: " رصدت استطلاعات جيش الدفاع سيارة مشبوهة، حيث عثرت القوات في المنطقة على أكياس تحتوي على 100 كيلوغرام من الحشيش"، لافتا إلى أنه "تم تحويل المخدرات لمعالجة الشرطة".

أحبطت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تهريب مخدرات يقيمة تقدر بأربعة مليون شيقل حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع سيارة مشبوهة كما يبدو خلال محاولة تهريب حيث عثرت القوات في المنطقة على أكياس تحتوي على مئة كيلوغرام من الحشيش. تم تحويل المخدرات لمعالجة الشرطة pic.twitter.com/ojbvuS8Tz1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 20, 2022

تهريب مخدرات من مصر

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، قد أعلن قبل أسابيع، أن قوات الأمن أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى إسرائيل من مصر.

وأفاد الجيش في بيان بأن "الجنود رصدوا عبر كاميرات المراقبة مشتبه بهم يقتربون من الحدود من مصر خلال الليل وتم إرسال قوات إلى مكان الحادث، حيث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه بهم وعثر على ثلاث علب مخدرات كانت مخبأة في مكان قريب".

وذكر أنه "تمت مصادرة حوالي 80 كيلوغراما من الماريجوانا، تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين شيكل (867 ألف دولار)".