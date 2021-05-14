الجيش الاسرائيلي يطلق النار لابعاد لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

قالت تقارير ان القوات الاسرائيلية اطلقت النار لابعاد لبنانيين تجمعوا قرب الشريط الحدودي تضامنا مع فلسطين.

#شاهد متظاهرون يجتازون السياج الشائك من لبنان إلى فلسطين المحتلة نصرة للقدس وغزة ، والاحتلال يطلق النار عليهم ويطلب من مستوطنيه التزام منازلهم. pic.twitter.com/LLYwxZmJDU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 14, 2021

وحاول بعض الشبان اجتياز الحدود لكن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في الهواء لتحذيرهم وارجاعهم.

وقال الجيش الاسرائيلي ان عشرات الشبان كانوا قد اقتربوا من الشريط الحدودي واشعلوا بعض النيران ثم انسحبوا.