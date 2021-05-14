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الجيش الاسرائيلي يطلق النار لابعاد لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

منشور 14 أيّار / مايو 2021 - 01:00
الجيش الاسرائيلي يطلق النار لابعاد لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

قالت تقارير ان القوات الاسرائيلية اطلقت النار لابعاد لبنانيين تجمعوا قرب الشريط الحدودي تضامنا مع فلسطين.

وحاول بعض الشبان اجتياز الحدود لكن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في الهواء لتحذيرهم وارجاعهم.

وقال الجيش الاسرائيلي ان عشرات الشبان كانوا قد اقتربوا من الشريط الحدودي واشعلوا بعض النيران ثم انسحبوا.


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