الجيش الاسرائيلي يطلق "كاسر الأمواج" لمواجهة العمليات الفلسطينية

أفادت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الجيش الاسرائيلي أطلق ظهر اليوم اسم "كاسر الأمواج" على الاستعدادت العسكرية لمواجهة التصعيد الحالي، داخل الأراضي الفلسطينية.

وقالت القناة 13 العبرية، "ان الاحتلال أطلق اسم عملية "كاسر الأمواج" ولذلك لكسر العمليات الفلسطينية" حسب وصفها".

بدوره، قال مراسل قناة "كان" الإسرائيلية، إن هذه العملية يجب ألا تتحطم كما تحطمت عملية "حارس الاسوار" في غزة .

ووفق صحيفة معاريف، فإن هذه العملية تأتي قُبيل بدء شهر رمضان واستعداداً للعمليات المُحتملة القادمة.

وشهد مخيم جنين صباح اليوم الخميس عملية عسكرية واسعة من قبل جيش الاحتلال أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة نحو 5 آخرين بجراح مختلفة خلال اشتباك مسلح بين جنود الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

حماس: التصعيد بالتصعيد

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن جرائم الاحتلال المتواصلة "تنذر بانفجار شامل سيكون أقوى بأساً".

وأضافت في بيان : بأن "التصعيد بالتصعيد، وعهد الشهداء سنواصل المقاومة حتى زوال الاحتلال".

وأعلن أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتلي السرايا بكافة تشكيلاتها العسكرية.

جاء ذلك في أعقاب إعلان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، الاستنفار العام لمقاتلي سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، في كافه أماكن تواجدهم.

وأعلنت (كتائب المقاومة الوطنية) الذراع العسكري للجبهة الديمقراطية اليوم الخميس حالة الاستنفار في صفوف مقاتليها رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كافة ومخيم جنين على وجه التحديد.

وقالت كتائب المقاومة في تصريح صحفي: "نؤكد أن مقاتلينا على أهبة الاستعداد وجاهزون للرد على الجرائم الإسرائيلية، ولن نصمت طويلاً أمام استمرار هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا ومقاوميه البواسل".

الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الاسرائيلي

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا ومقدساته، والتي تمثلت باقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، والجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد عدة مواطنين وإصابة 14 آخرين، بينهم ثلاث بحالة الخطر.



وحذرت الرئاسة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من هذا التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المسجد الأقصى المبارك، او اقتحام مدينة جنين صباح اليوم، معتبرة ان مثل هذه الاستفزازات المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وعمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، وجرائم المستوطنين اليومية، ستجر المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد.

واعتبرت أن هذه سياسة إسرائيلية تصعيدية، لا تنسجم مع الجهود المبذولة على الصعد كافة لجعل شهر رمضان المتزامن مع الأعياد شهراً مقدساً.



وحمّلت الرئاسة، حكومة الاحتلال، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها، كما طالبت الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تدفع بالأوضاع نحو الانفجار.



