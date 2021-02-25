الجيش الاسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة

قالت اسرائيل ان المعابر التجارية ستبقى مفتوحة، خلال فترة الإغلاق الذي يجري فرضه في هذا الوقت من كل عام بمناسبة عيد المساخر اليهودي.

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، فرض إغلاق على أراضي السلطة الفلسطينية، بدءا من الليلة وحتى الأحد القادم، بمناسبة عيد المساخر اليهودي.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع الأمني، وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة".

وأضاف إن الإغلاق "سيبدأ من منتصف الليل بين يومي الخميس والجمعة، وحتى منتصف الليل بين يومي الأحد والاثنين".

وأوضح أدرعي أن المعابر التجارية ستبقى مفتوحة، خلال فترة الإغلاق.

