الجيش الاسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا شرقي القدس

قتل الجيش الاسرائيلي بالرصاص مساء الاحد، فتى فلسطينيا شرقي مدينة القدس المحتلة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان الفتى يامن نافز جفال (16 عاما) استشهد متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة ابو ديس شرقي القدس المحتلة.

وكانت مصادر محلية قالت في وقت سابق أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي على الفتى ومن ثم اعتقلوه مصاباً.

واضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز صوب سيارة إسعاف فلسطينية توجهت للمنطقة لإنقاذ الشاب المصاب، ونقله إلى المستشفى.

كما اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان الفلسطينيين الذين تجمعوا في المنطقة، ما أسفر عن إصابات بالاختناق.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يحملون شابا مصابا فوق حمالة، ووضعوه داخل مركبة عسكرية.

وزعم الجيش الاسرائيلي من جانبه ان جنوده رصدوا فلسطينيين اثنين ألقيا زجاجات حارقة على موقع عسكري في المنطقة، وأطلق الجنود على أحدهم النار وأصابوه، وتوفي فيما بعد متأثرا بجراحه، وهرب الآخر.

وكانت قوات الاحتلال قتلت في وقت سابق الاحد، شابا فلسطينيا بعد طعنه شرطيَين، وسط مدينة القدس المحتلة.

وتداول صحافيون وناشطون فلسطينيون في القدس، مقطعا مصورا، لمنفذ عملية الطعن قرب بابي حطّة والأسباط، ملقى على الأرض.

وبحسب شهود عيان، فقد استدعيت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية للمكان، حيث أغلقت الأبواب القريبة المؤدية إلى المسجد الأقصى.