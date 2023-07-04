الجيش الاسرائيلي: 3 آلاف فلسطيني غادروا مخيم جنين

أعلنت القوات العسكرية الإسرائيلية اليوم أن 3 آلاف فلسطيني قد غادروا مخيم جنين، وأنه تم اعتقال 120 آخرين منذ بدء العملية العسكرية في المدينة والمخيم شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد تم تنفيذ عمليات اعتقال في إطار العملية المستمرة في جنين، وهناك خطط لاستهداف 10 أهداف إرهابية متبقية في مخيم جنين.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الإسرائيلية قد نفذت ضربات على 20 هدفًا في جنين منذ بداية العملية العسكرية، وتم العثور على 5 مختبرات لتصنيع العبوات الناسفة خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين، حسب قناة "i24news" العبرية.

10 شهداء و 100 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في العملية الإسرائيلية في جنين إلى 10، بالإضافة إلى إصابة نحو 100 شخص، من بينهم 20 في حالة خطيرة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أشار إلى أن العملية العسكرية في جنين قد تنتهي بوتيرة أسرع من التوقعات الأولية، وقد يكون ذلك في غضون أيام.

وأوضح المتحدث أن العملية تحققت بالفعل معظم أهدافها، ولم تواجه مقاومة أو تعقيدات جانبية بنفس القدر الذي توقعته المخابرات.

وأشار إلى أنه تم اعتقال حوالي 120 شخصًا، وتم إطلاق سراح بعضهم.

وقبل ذلك، أفاد مراسلون أن هناك نحو 1000 جندي إسرائيلي من سلاح النخبة انتشروا في محيط مخيم جنين، وأشاروا إلى استمرار حركة وانتشار القوات الإسرائيلية، تمهيدًا لاجتياح جديد.



