الجيش الامريكي وسلطنة عمان يكشفان طبيعة الهجوم على السفينة الاسرائيلية

قال بيان صادر عن الجيش الأمريكي أن النتائج الأولية بخصوص الهجوم على سفينة "ميرسير ستريت" الإسرائيلية، قبالة سواحل عمان، تشير إلى أن الهجوم تم بطائرة مسيرة.

وأضاف البيان أن سفن البحرية الأمريكية رافقت ناقلة النفط، وأن جنود أمريكيين صعدوا على متنها لتقديم المساعدة.

وأشار البيان إلى أن قوات البحرية الأمريكية وجدت أدلة تبين أن الهجوم الذي تعرضت له السفينة الاسرائيلية تم بطائرة مسيرة.

بحرية سلطنة عمان

من جهتها قالت سلطنة عمان أن النتائج الميدانية للحادث، تؤكد وقوعه خارج البحر الإقليمي العماني، وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن البحرية السلطانية العمانية قامت بتسيير سفينة إلى مكان الهجوم.

وقالت وكالة الأنباء أنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة

أفاد مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري بأنه في إطار منظومة العمل البحري المشترك والتنسيق القائم بين مركز الأمن البحري بالسلطنة ومراكز الأمن البحري بالمنطقة تلقى المركز معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى ( MV MERCER STREET) #العمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 30, 2021

وأكدت السلطنة حرصها الدائم وتسخير كافة الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني، وقدرة كافة الجهات المعنية بالسلطنة على القيام بكل ما من شأنه سلامة الملاحة في البحر الإقليمي العماني.

"زودياك ماريتايم"

وكانت شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أعلنت أمس أن ناقلة النفط "إم/تي ميرسر ستريت" التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.

وحملت إسرائيل إيران مسؤولية الهجوم على الناقلة، فيما لزمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحذر في التعليق. وقالت الخارجية الأمريكية: "نراقب الوضع عن كثب.. وننسق مع شركائنا الخارجيين من أجل الوقوف على الوقائع".