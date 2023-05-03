الجيش الاميركي يعلن استهداف قيادي كبير بضربة في سوريا

اعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان الاربعاء، انها استهدفت قياديا كبيرا في تنظيم القاعدة بضربة شمال غربي سوريا، ودون مزيد من التفاصيل.

وقال البيان انه تم تنفيذ الضربة الساعة 11:42 صباحا بالتوقيت يوم الاربعاء، مضيفا ان المزيد من المعلومات سيتم الاعلان عنها حين تكون تفاصيل العملية متاحة.

واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء الأحد، ان الاستخبارات التركية نفذت عملية في سوريا حيدت خلالها الزعيم المفترض لتنظيم "داعش" أبو الحسين القرشي.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال اردوغان ان الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي تم تحييده خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات الوطني التركي في سوريا السبت.

وكانت القوات الاميركية شنت منتصف نيسان/أبريل غارة بطائرة مروحية في شمال سوريا، حيث قالت إن داعش كان يخطط لهجمات في أوروبا والشرق الأوسط، مضيفة انها قتلت في هذه العملية قياديا بارزا في التنظيم.

ولا يزال تنظيم داعش يشن هجمات في سوريا رغم طرده من معظم الاراضي التي كان يسيطر عليها.