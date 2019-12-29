الجيش الاميركي يقصف مواقع لكتائب حزب الله في العراق وسوريا

اعلن الجيش الاميركي انه شن ضربات جوية الاحد، على مواقع في العراق وسوريا تابعة لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية المتحالفة مع ايران، وذلك ردا على قصف استهدف الجمعة، قاعدة عسكرية في كركوك شمال العراق واسفر عن مقتل متعاقد مدني اميركي.

واستهدف القصف الذي نفذ بطائرات مسيرة، مقرات الحزب في منطقة القائم قرب الحدود العراقية السورية، ومواقع تابعة له في وسوريا، واسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال جوناثان هوفمان، مساعد وزير الدفاع الأميركي في تغريدة "شنت الولايات المتحدة ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد 5 منشآت لكتائب حزب الله رد على الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف".

وقال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تتحرى احتمال ضلوع الجماعة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

وأفادت وسائل إعلام عراقية أن قصفا استهدف المقر الرئيس لكتائب حزب الله في منطقة القائم على الحدود العراقية السورية.

