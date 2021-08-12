الجيش الاندونيسي يوقف فحص عذرية المجندات

اوقف الجيش الإندونيسي "اختبارات العذرية" للمجندات اثر انتقادات ودعوات من منظمات غير حكومية لإنهاء هذه الممارسة "المؤلمة والمذلة".

تقييم المجندات بالعذرية

وقال رئيس الأركان الإندونيسي أنديكا بيركاسا، اليوم الخميس، للصحفيين "كان ذلك جزءا من التقييم (للمجندات) لكننا لم نعد نفعل ذلك.. الجيش يحاول باستمرار التعلم والتحسن"

كذلك لفت رئيس الأركان إلى توقف الجيش عن إجراء الاختبارات نفسها لخطيبات الجنود قبل الموافقة على الزواج حسب وكالة الانباء الفرنسية

فحص الاصبعين لسلامة غشاء البكارة

وكانت السلطات العسكرية تؤكد دائما أن "اختبار العذرية"، الذي يطلق عليه أيضا مسمى "فحص الاصبعين" كان ضروريا للتحقق من سلامة غشاء البكارة للمجندات بهدف استبعاد المرشحات اللواتي من شأن سلوكهن الجنسي الإضرار بصورة الجيش بحسب المروجين لهذه الممارسة.

غير أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هذه الاختبارات ليست لها أي قيمة علمية كما لا تسمح بالجزم ما إذا كانت المرأة المعنية قد مارست الجنس فعلا