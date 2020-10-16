الجيش التركي يختبر بنجاح منظومة اس400

افادت مصادر اعلامية روسية ان الجيش التركي نجح باسقاط 3 اهداف مستخدمين منظومة اس 400 الروسية

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد أنه يوثق لحظة اختبار الجيش التركي لمنظومة "إس-400" الدفاعية التي اقتنتها أنقرة من روسيا.

وأكد النشطاء أن الفيديو سجل قرب مدينة سينوب التركية المطلة على البحر الأحمر.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها تنفيذ رمايات تدريبية في هذه المنطقة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 أكتوبر.

يأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية أفادت بنقل الجيش التركي منظومات "إس-400" إلى منطقة تنفيذ الرمايات.