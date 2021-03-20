الجيش التركي يقتل 14 كرديا شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد (قتل) 14 عنصرا قالت إنهم ينتمون لحزب العمال الكردستاني، في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات" في شمال سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة، السبت، عبر حسابها في موقع تويتر.

وقالت الوزارة إنه تم بنجاح منع محاولات هجوم على منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات".

وأشارت إلى "تحييد" 12 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" أثناء محاولتهم استهداف منطقة "نبع السلام".

وأكدت أن قواتها تمكنت أيضا من تحييد عنصرين اثنين آخرين حاولا التسلل إلى منطقة "درع الفرات"