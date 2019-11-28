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الجيش الجزائري: الشعب واع لما يحاك ضده

منشور 28 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 01:00
جانب من الاحتجاجات في الجزائر
جانب من الاحتجاجات في الجزائر

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق احمد قايد صالح، إن الشعب واع لما يحاك ضده "من مكائد ودسائس لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين"

وأكد قايد صالح في كلمة ألقاها اليوم الخميس أن المسيرات الشعبية "الداعمة للانتخابات والمساندة للجيش" تترجم نضج الجزائريين الذين لازالوا "باقين على العهد والوعد لأسلافنا الميامين".

وكان قائد الجيش أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده "حرة مستقلة سيدة في قرارها، لا تقبل أي تدخل أو إملاءات"، بعد إعلان عزم البرلمان الأوروبي عقد جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في الجزائر.

وتأتي تصريحات بن صالح في الوقت الذي تستمر فيه الحملة الانتخابية في البلاد قبل خوض الاقتراع لاختيار رئيس للجمهورية في 12 ديسمبر المقبل.

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