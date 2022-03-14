صواريخ توشكا الاوكرانية تدك دونيتسك والجيش الروسي يتوعد بالانتقام

توعد الجيش الروسي الاثنين، بتوجيه ضربات انتقامية لمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ردا على قصف بصواريخ "توشكا أو" شنته قوات كييف على دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو، وخلف عشرات الضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن "القوات المسلحة الروسية وردا على قصف دونيتسك بصواريخ "توشكا أو"، ستقوم بقصف منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية.

ودعا كوناشينكوف "العاملين في هذه المؤسسات، وكذلك سكان المباني السكنية المجاورة، إلى مغادرة المناطق القريبة من منشآت ومرافق الصناعات العسكرية، والتي يحتمل أن تكون خطرة".

واكد أن "القوات المسلحة الروسية ستتخذ إجراءات فورية لتعطيل منظومات الدفاع الأوكرانية التي تنتج أسلحة يستخدمها القوميون ردا على قصف دونيتسك".

وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا في وقت سابق الاثنين، أن ضربةً لقوات كييف تسببت بمقتل 16 شخصًا على الأقلّ.

وأفاد مسؤولون انفصاليون أن شظايا صاروخ "توشكا" أوكراني تم إسقاطه في وسط المدينة، التي تعد عاصمة المتمرّدين بحكم الأمر الواقع منذ العام 2014، أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وسقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة صحة المنطقة "تم تسجيل 16 قتيلا"، مضيفة أن 23 آخرين أصيبوا بجروح. وسبق أن أعلنت السلطات الانفصالية عن مقتل 20 شخصًا.

ونشرت قنوات الانفصاليين الرسمية على تلغرام صورا وتسجيلات مصوّرة لتبعات الحادثة، أظهرت سيارات متفحّمة وجثثا متناثرة في الشارع والأضرار التي حلّت بالمتاجر.

وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية الروسية الرسمية، أفاد زعيم "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد، دنيس بوشيلين، أن الصاروخ الذي تم إسقاطه أحدث أضرارا في المناطق السكنية وأكد سقوط قتلى مدنيين.

وأفادت شبكة "روسيا 24" بأن "الناس كانوا يقفون في طابور قرب صرّاف آلي وعند موقف للحافلات".

وأضاف "كان من بين القتلى أطفال"، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا كانت لتكون أعلى لو لم يتم إسقاط الصاروخ.

4. This is what it looks like when it's for real and the target is civilians. Ukrainian Tochka U has just hit the center of Donetsk. 20 civilians are reported dead. #Ukraine #crisis #Donbass pic.twitter.com/CpCZrZvNim — Bonanza Media (@bonanzamedia2) March 14, 2022

الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف ان قوات بلاده تمكنت من أسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار واحدة من طراز (بي تي بيرقدار) تركية الصنع، وكذلك تدمير 86 موقعا عسكريا.

واضاف كوناشينكوف "ضربت أسلحتنا بعيدة المدى وعالية الدقة البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وعطلت الاتصالات ومراكز التحويل والتبديل في بلدات فيدوروفكا وفيناروفكا وآنتوبول".

وتابع: "دمرنا مستودعا كبيرا لذخيرة الدفاعات الجوية الأوكرانية في مصنع أنتونوف بالقرب من كييف".

وهدد المتحدث باسم وزارة الدفاع بالقول: "نعلم جميع مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وسنواصل استهدافهم بلا رحمة".