اكدت تقارير الجيش الروسي الذي ينفذ عملية عسكرية في عمق الاراضي الاوكرانية انه صد هجوما للجيش الاوكراني واستأنف قصف مطارات كييف واشار الى سقوط مئات القتلى في صفوف القوات المهاجمة

وحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، فانه تم إحباط هجوم اوكراني واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك محاولا ادخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، واعلن عن احباط هذا الهجوم ومنع القوات الاوكرانية من "اختراق دفاعاتنا في أكثر مناطق الجبهة ضعفا في رأيه.. ولم ينجح". وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 فردا و16 دبابة وثلاث عربات قتال مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة وفق ما افاد المتحدث العسكري الروسي

في الاثناء قالت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، على أهداف في مطارات عسكرية أوكرانية. واكدت ان الضربات حققت هدفها وتمت إصابة مواقع قيادة ونقاط رادار ومعدات طيران أوكرانية، الى جانب تدمير مرافق تخزين أسلحة وذخائر كما تحدثت عن تدمير ورشة لتجميع الطائرات بدون طيار بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك، بواسطة أسلحة روسية عالية الدقة تطلق من الأرض.

وتدخل الحرب الروسية الاوكرانية شهرها الخامس عشر من دون اي افق للسلام في هذه المنطقة نتيجة تدخل الناتو والولايات المتحدة وضغطهما على الحكومة والرئاسة الاوكرانية وافشال اي عملية تفاوض او مبادرة سلام قدمتها الدول المحايدة