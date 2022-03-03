الجيش الروسي يصيب 1612 هدفا في أوكرانيا.. وألمانيا تزود "كييف" ب 2700 صاروخ مضاد للطائرات

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي أصاب 1612 هدفا، خلال العمليات الخاصة التي يقوم بها في أوكرانيا، بينما في المقابل وافقت ألمانيا على تزويد "كييف" ب 2700 صاروخ مضاد للطائرات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في بيان اليوم،"خلال العملية الخاصة أصيب 1612 هدفا، بما في ذلك 62 موقعًا للقيادة ومركزًا للاتصالات، و39 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300، وBuk M-1 وOsa، و52 محطة رادار .. ودمرت 49 طائرة أوكرانية على الأرض و13 طائرة في الجو و606 دبابات وعربات مدرعة و67 بطارية صواريخ".

وأضاف بيان وزارة الدفاع: "إن القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تضيق الخناق على مدينة ماريوبول وتسيطر على مناطق فينوغرادنويه ساراتكا وفوديانويه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "تواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عملياتها الهجومية ووصلت إلى كراسني ليمان - بريفوللي - الضواحي الشمالية سيفيرودونيتسك، وتقدمت 4 كيلومترات. وقامت وحدات من القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية بتضييق نطاق تطويق مدينة ماريوبول، كما سيطرت على مناطق فينوغرادني وسارتاكا وفوديان"

وفي السياق، أكد البيان: "قيام العسكريين الروس بتسليم شحنة من البضائع الإنسانية، من منطقة بيلغورود (روسيا) إلى المنطقة الحدودية الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وتم تسليم أكثر من 30 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مدينة فولتشانسك وبلدة كازاتشيا لوبان، الحضرية، من منطقة بيلغورود المجاورة، بناء على طلب السكان المحليين".

وأوضح أن الشحنة تشمل منتجات غذائية - حبوبا ولحوما وأسماكا معلبة وحلويات ومنتجات مخابز ومياه الشرب المعبأة. وتم توفير أمن القافلة الإنسانية من قبل الجنود الروس.

وأضافت الوزارة أن "الشحنة الإنسانية كاملة سُلمت إلى سكان البلدات الحدودية- نساء وأطفال وكبار السن".

توريد 2700 صاروخ مضاد للطائرات لأوكرانيا

من جهة أخرى وافقت وزارة الاقتصاد الألمانية على توريد 2700 صاروخ مضاد للطائرات لأوكرانيا؛ وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن مصادر في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان: "وافقت وزارة الاقتصاد الألمانية على توريد 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستريلا" إلى أوكرانيا".

وأمس، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استغرابه من قرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بالسلاح.

وقال لافروف: "قالت زميلتي أنالينا بوربوك، إنه بالنظر إلى المسؤولية التاريخية التي تدركها ألمانيا، إن على بلدها الالتزام بتزويد أوكرانيا بالأسلحة".

ثم تساءل لافروف: "كيف يمكن فهم هذا؟ هذا الذنب التاريخي والوعي بالذنب التاريخي يتطلبان من ألمانيا دعم النازيين الجدد؟ هذا يخلق بعض التناقضات الغريبة".

الإتحاد الأوروبي

وأضاف: "قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قريبان اليوم أكثر من أي وقت مضى، هل هذا تلميح؟ ربما، هذه إشارة إلى أنه طالما أنك تعادي الروس، حتى لو فاشيا، أو من النازيين الجدد، يُسمح لك بكل شيء".

وأشار لافروف، في وقت سابق من الأربعاء، إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من يجيب عن إمكانية نشوب حرب نووية أو لا"، منوها إلى أن المطالب الروسية لأوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام.

وقال لافروف إن المطالب الروسية لأوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام، وموسكو تقترح التفاوض، ولكن كييف لم تؤكد بعد عقد الجولة الثانية من المشاورات مع روسيا.

وأضاف: "لا أستبعد أن يكون هناك شخص ما أراد أن تغرق روسيا في صراع من صنع الإنسان وخلقه الغرب في أوكرانيا، فالناتو يحاول إشراك الدول المحايدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي في تلبية رغباته".

وأكد لافروف أن "روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع ضحايا بين السكان المدنيين خلال العملية الخاصة، وستقدم لأوكرانيا اتفاقية تضمن الحقوق القانونية لجميع شعوب هذا البلد".