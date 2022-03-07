الجيش الروسي يطوق "كييف".. ويفتح ممرات انسانية

يواصل الجيش الروسي الزحف باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، مع إحكام الطوق حول المدينة، التي تشهد قتالا وقصفا عنيفا، وسط تحذيرات من وزارة الدفاع الأوكرانية من أن القوات الروسية تتقدم من محور مدينة سومي شرقي العاصمة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، وقفا لإطلاق النار مع فتح ممرات انسانية في العديد من مدن أوكرانيا، مع تأكيدها أنها دمرت 2200 هدف عسكري منذ بدء العمليات في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار ويفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف اليوم الاثنين.

وأضافت أنه إلى جانب كييف سيتم أيضا فتح ممرات من مدن خاركيف وماريوبول وسومي وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن.

وفي الساعات الماضية، طالت الغارات الروسية مواقع في مدينة أوديسا على ساحل البحر الأسود وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية. من جهتها ذكرت وكالة تاس الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت لوغانسك بصواريخ غراد.

كما قصف الجيش الأوكراني موقعا للمدفعية الروسية بالقرب من مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية, عن عمدة المدينة الذي نشر مقطع فيديو يظهر تدمير مدرعات ِ سلاح المدفعية الروسي بعد قصفها من قبل القوات الأوكرانية حسب قوله.

وأعلن الجيش الأوكراني، ليل الأحد، سيطرته على بلدة تشوغوف في مدينة خاركيف شرق البلاد.

600 صاروخ

وكشف مسؤول دفاع أميركي أنّ روسيا أطلقت 600 صاروخ منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وأنّها استخدمت خمسة وتسعين في المئة من حشودها العسكرية هناك، مستبعداً أن تنفذ هجوماً من البحر عبر أوديسا ثالث أكبر مدن أوكرانيا.

وفي السياق، أفادت استخبارات الدفاع البريطانية بأن القوات الروسية لم تحقق إلا تقدما ميدانيا طفيفا في أوكرانيا خلال نهاية الأسبوع. كما شككت في تحقيق روسيا أهدافها حتى الساعة.

حشود روسية

وشهدت الساحة الأوكرانية تطورات متسارعة في الساعات القليلة الماضية، ليل الأحد، أبرزها بدء القوات الروسية بحشد الموارد لاقتحام كييف، وفقا لهيئة الأركان الأوكرانية، التي أضافت أن الإمدادات تصل القوات الروسية من بيلاروسيا عبر تشرنوبيل. وأكد مسؤول أوكراني أن قصفا روسيا مكثفا استهدف مدنا وسط وشمال وجنوب البلاد.

وأفادت أوكرانيا، ليل الأحد، بتوقف البث الإذاعي والتلفزيوني بعد استهداف برج للتلفزيون في خاركيف شرق أوكرانيا. ورصد مقطع فيديو عملية قصف روسي للبرج المذكور.

واستهدف القصف الروسي أيضا مكتب المدعي العام الإقليمي، وسفارة أذربيجان في المدينة.

وشهدت مدينة إربين الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية صاحبها قصف روسي عنيف.

كما حذر عمدة لفيف غرب أوكرانيا من أن الرئيس الروسي يريد الاستيلاء على بلاده، التي تمثل جزءا كبيرا من أوروبا من خلال السيطرة على مدينة لفيف التي تضم مؤسساتٍ حكومية ومقار دبلوماسية.

الدفاع الوطني في أوكرانيا

وأكد أوليسكي دانيلوف، الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا، أن روسيا تحشد قواتها العسكرية لتطويق مدينة دنيبرو الأوكرانية. وأوضح دانيولوف أن روسيا تصب تركيزها على عزل أوكرانيا عن البحر الأسود.

وبالتزامن، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء مجددا، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخطيط للقتل العمد في المدن الأوكرانية.