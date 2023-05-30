الجيش الروسي يعلن احباط هجوم اوكراني بالمسيرات على موسكو

اعلن الجيش الروسي الثلاثاء، انه احبط هجوما اوكرانيا بالمسيرات استهدف "منشآت مدنية" في العاصمة موسكو، واسقط ثماني طائرات شاركت في الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان القوات الاوكرانية حاولت صباح الثلاثاء مهاجمة منشآت مدنية في موسكو مستخدمة ثماني طائرات مسيرة، مضيفة انه تم تدمير كافة الطائرات المشاركة في الهجوم.

واوضح البيان ان الدفاعات الالكترونية للجيش الروسي تصدت لثلاث من تلك المسيرات وحرفتها عن اهدافها، فيما تم اسقاط الخمس الاخرى ف منطقة موسكو عبر نظام الدفاع الصاروخي "بانتسير- اس"..

وأضافت أن "3 مسيرات منها تم التصدي لها عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات بدون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس للصواريخ المضادة للطائرات في منطقة موسكو".

لقطات لعمل أطقم خدمات الطوارئ #الروسية من مكان هجوم الطائرة المسيرة في #موسكو pic.twitter.com/FecrmrY3Hi — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 30, 2023

وكانت الرئاسة الروسية اعلنت في الثالث من الشهر الجاري احباط محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين نفذتها اوكرانيا بواسطة طائرتين مسيريتين جرى اسقاطهما فوق الكرملين.

وقال البيان ان الطائرتين اللتين استهدفتا مقر الرئيس بوتين في الكرملين تم "تعطيلهما" في الوقت المناسب عن طريق "انظمة حرب الرادار".

هجوم روسي "هائل"

ومن جانبه، اعلن سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام ان الجيش الروسي شن هجوما جديدا على العاصمة كييف ومنطقتها بـ 31 طائرة مسيرة متفجرة جرى اسقاط 29 منها،.وذلك في ثالث هجوم على المدينة خلال 24 ساعة.

لحظة سقوط وانفجار طائرة بدون طيار كاميكازي بالقرب من موسكو

والتقطت الطلقات بالقرب من قرية إليينكا في منطقة كراسنوجورسك. pic.twitter.com/iuKU8We1xS — قاىّل الاسود (@68a78491ee) May 30, 2023

وقبل ذلك، قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو عبر تلغرام ان القوات الروسية شنت هجوما "هائلا" على العاصمة مستخدمة طائرات ايرانية الصنع لم يحدد عددها.

وعلى صعيده، اعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام مقتل شخص على الاقل واصابة عدد اخر بينهم امراة مسنة اثر سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى متعدد الطوابق في حيّ هولوسييفسكي جنوبي العاصمة.

وكانت صفارات الانذار دوت لساعات عدة محذرة من غارات على كييف ومدن تشيركاسي وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون وسط وجنوبي البلاد.

يذكر ان الهجوم على كييف ياتي غداة هجوم ليلي تبع قصفا صاروخيا روسيا استهدفها نهارا متسببا في اثارة ذعر السكان الذين هرعوا للاحتماء في انفاق الميترو والملاجئ.

