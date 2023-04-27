الجيش السوداني: انفراجة كبيرة خلال أيام.. والأوضاع معقدة في الخرطوم

البوابة - أكد الجيش السوداني، أن الاوضاع الميدانية على الأرض ستشهد انفراجة كبيرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن قواته تمكنت من بسط سيطرتها على معظم الولايات في البلاد.

وأشارت القوات المسلحة، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن الأوضاع لا تزال معقدة في بعض أجزاء العاصمة الخرطوم، في ظل حشد قوات الدعم السريع، لعناصرها في تلك المناطق.

وشدد البيان، على أن قوات الجيش متماسكة، وتؤدي دورها في مواجهة ما وصفته بالتمرد، لافتا إلى أن القصف العشوائي لقوات الدعم السريع، داخل الخرطوم، تسبب بتدمير لبعض البنايات والمرافق.

الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية، وقواتنا متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات. pic.twitter.com/7nk5RppzsW — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 27, 2023

وقال البيان: إن "الموقف العسكري داخل وخارج العاصمة الخرطوم مستقر، عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية".

ودفعت المعارك التي يشهدها السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، عشرات الآلاف النزوح إلى مناطق أكثر أمنا في البلاد، والهروب باتجاه مصر وتشاد.

قواتنا بسطت سيطرتها على معظم الولايات، إلا أن الوضع معقد قليلا في بعض أجزاء العاصمة لجهة أن المتمردين حشدوا معظم قوتهم المندحرة بها وهذا هو سبب انتشارهم الكبير بها. — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 27, 2023

كما تسببت المعارك العنيفة، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، الجنرال محمد حمدان دقلو، بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات.

وسارعت العديد من الدول، إلى اجلاء رعاياها من السودان، حرصا على حياتهم، عقب اندلاع الاشتباكات.