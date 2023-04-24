مصر تؤكد مقتل احد دبلوماسييها في السودان

اكدت مصر مساء الاثنين، مقتل مساعد الملحق الاداري في سفارتها لدى الخرطوم، والذي قال الجيش السوداني في وقت سابق انه لقي حتفه بنيران قوات الدعم السريع.

ونعت وزارة الخارجية المصرية في بيان "شهيد الواجب محمد الغراوي (...) الذي استشهد يوم الاثنين 24 نيسان/أبريل".

واوضح البيان ان الغراوي قتل اثناء كان في الطريق من منزله الى مقر السفارة لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين المصريين في السودان.

وتعهدت وزارة الخارجية في البيان بمواصلة جهودها لإجلاء الرعايا المصريين من السودان وتأمين عودتهم لبلدهم بسلام، رغم هذا الحادث.

وكان السفير المصري هاني صلاح، نفى صحة المعلومات حول مقتل الدبلوماسي، مؤكدا ان اعضاء البعثة المصرية بمن فيهم اعضاء مكتب الدفاع، جميعهم بخير.

وأكد صلاح ان البعثة والمكاتب الفنية المصرية مستمرة في القيام بمهامها وسط ظروف غاية في التعقيد.



ومساء الاثنين، صحح الجيش السوداني بيانا سابقا له تحدث عن اغتيال مساعد الملحق العسكري وليس الاداري في السفارة المصرية.

وفي اشارة الى بيانه السابق، اعتذر الجيش السوداني عما قال انه خطأ ورد في ذكر وظيفة القتيل، موضحة ان "الوظيفة الصحيحة له هي مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم".

واضاف البيان الجديد ان الدبلوماسي هو محمد حسين محمد الغزاوي، وقد قتل "بنيران المليشيا المتمردة" في اشارة الى قوات الدعم السريع.

وتابع انه كان يستقل العربة سيارة تحمل لوحة هيئة دبلوماسية لحظة تعرضه للهجوم.

ومنذ 15 نيسان/ابريل، يخوض الجيش السوداني بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع التابعة للفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الخرطوم ومدن عدة من البلاد.

وكان موظف في السفارة المصرية لدى الخرطوم اصيب بالرصاص خلال المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية، بحسب ما اكدته وزارة الخارجية المصرية الاحد.

وقال المتحدث باسم الوزراة أحمد أبوزيد أن عضوا في "السفارة .. أصيب بطلق ناري بالفعل"، معتبرا ان الحادث يبرز الحاجة الى تخطيط واجراءات محكمة لضمان سلامة الدبلوماسيين والرعايا المصريين خلال عمليات الاجلاء من السودان.

القوات المسلحة السودانية إذ نترحم على روح الفقيد ، وتعزي الشعب المصري الشقيق فيه ، تدين بأشد عبارات الإستنكار استهداف مليشيا الدعم السريع المتمردة لأرواح الناس بلا تمييز أو اعتبار بما فيهم البعثات الدبلوماسية بالبلاد أو المدنيين وما حادثة المواطن الفرنسي ببعيد .#الجيش_السوداني — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 24, 2023

ودعت السفارة المصرية في وقت سابق مواطنيها خارج الخرطوم الى التوجه لنقاط تجمع تمهيدًا لإجلائهم، وحددت هذه النقاط بقنصلية مصر في بورسودان بولاية البحر الأحمر، ومكتب وادى حلفا القنصلي في وادي حلفا بالولاية الشمالية.

كما اهابت السفارة الرعايا المصريين التزام منازلهم في الخرطوم "لحين تحسن الأوضاع الأمنية .. وبما يسمح بإجلائهم".

وقتل نحو 427 شخصا واصيب الالاف في القتال في انحاء السودان وفق ما اعلنت منظمة الصحة العالمية.

على ان العدد الفعلي ربما يكون اكبر بكثير في ظل عدم تمكن فرق الانقاذ من الوصول الى القتلى والجرحى في العديد من المناطق.