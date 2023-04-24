مصر تنفي اغتيال مساعد ملحقها العسكري في السودان

نفت مصر الاثنين، انباء متداولة حول اغتيال مساعد الملحق العسكري في سفارتها لدى الخرطوم في هجوم استهدف سيارته في شارع عام.

وقال الجيش السوداني في وقت سابق إن قوات الدعم السريع اغتالت مساعد الملحق العسكري المصري باستهداف سيارته على الطريق العام في الخرطوم.

لكن السفير المصري لدى السودان هاني صلاح، نفى صحة هذه المعلومات، مؤكدا ان اعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بمن فيهم اعضاء مكتب الدفاع، جميعهم بخير.

وأكد صلاح ان البعثة والمكاتب الفنية المصرية مستمرة في القيام بمهامها وسط ظروف غاية في التعقيد.

ومنذ 15 نيسان/ابريل، يخوض الجيش السوداني بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع التابعة للفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الخرطوم ومدن عدة من البلاد.

وكان موظف في السفارة المصرية لدى الخرطوم اصيب بالرصاص خلال المعارك التي تشهدها العاصمة السودانية، بحسب ما اكدته وزارة الخارجية المصرية الاحد.

وقال المتحدث باسم الوزراة أحمد أبوزيد أن عضوا في "السفارة .. أصيب بطلق ناري بالفعل"، معتبرا ان الحادث يبرز الحاجة الى تخطيط واجراءات محكمة لضمان سلامة الدبلوماسيين والرعايا المصريين خلال عمليات الاجلاء من السودان.

ودعت السفارة المصرية في وقت سابق مواطنيها خارج الخرطوم الى التوجه لنقاط تجمع تمهيدًا لإجلائهم، وحددت هذه النقاط بقنصلية مصر في بورسودان بولاية البحر الأحمر، ومكتب وادى حلفا القنصلي في وادي حلفا بالولاية الشمالية.

كما اهابت السفارة الرعايا المصريين التزام منازلهم في الخرطوم "لحين تحسن الأوضاع الأمنية .. وبما يسمح بإجلائهم".

وقتل نحو 427 شخصا واصيب الالاف في القتال في انحاء السودان وفق ما اعلنت منظمة الصحة العالمية.

على ان العدد الفعلي ربما يكون اكبر بكثير في ظل عدم تمكن فرق الانقاذ من الوصول الى القتلى والجرحى في العديد من المناطق.