الجيش السوداني يتصدى لمحاولات اختراق اثيوبية

تصدت القوات المسسلحة السودانية لمحاولات اختراق وتوغل حاول الجيش الاثيوبي القيام بها في منطقة الفاشقة الحدودية المتنازع عليها، بالقرب من منطقة تيغري التي يعصف بها الصراع.

تراجع القوات الاثيوبية

وقال بيان صادر عن العميد الطاهر أبو حجة ان القوات العسكرية صدت توغل القوات الإثيوبية في منطقة أم بركة وأجبرتها على التراجع”.

وتقع أم بركة في منطقة الفاشقة المتنازع عليها ، حيث يزرع المزارعون الإثيوبيون الأراضي الخصبة التي يطالب بها السودان ، بجوار منطقة تيغراي في إثيوبيا.

تمركزت الخرطوم قوات في الفشقة في نوفمبر ، في الوقت الذي أرسل فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، قوات إلى تيغراي للإطاحة بالحزب الحاكم في المنطقة.

الهتافات من داخل مقر لجنة تفكيك التمكين الان#اصلاح_المؤسسة_العسكرية_حق_وواجب_وضرورة pic.twitter.com/yCYQm1iS2y — Amjed (@Amjedfarid) September 26, 2021

400 الف جائع

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع الدموي قتل آلاف الأشخاص ودفع أكثر من 400 ألف إلى المجاعة، كما فر عشرات الآلاف من تيغراي إلى السودان.

ويؤدي النزاع الحدودي إلى توترات أوسع في المنطقة ، بما في ذلك حول سد النيل الأزرق المثير للجدل في إثيوبيا.