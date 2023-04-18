الجيش السوداني يتهم دولتين مجاورتين بمساعدة قوات الدعم السريع

اتهم الجيش السوداني الثلاثاء، دولتين مجاورتين بمحاولة تقديم المساعدة لقوات الدعم السريع، في وقت يحتدم القتال بين الطرفين المتناحرين في الخرطوم ومدن اخرى لليوم الرابع على التوالي.

وقال الفريق أول في الجيش السوداني والعضو في مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي لقناة العربية إن دولتين مجاورتين تحاولان تقديم مساعدات لقوات الدعم السريع، ودون ذكر اسميهما.

من جهة اخرى، اكد كباشي موافقة الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان على هدنة لمدة 24 ساعة بعد أيام من الاشتباكات مع قوات الدعم السريع التابعة لحليفه السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي".

واوضح ان الهدنة ستبدأ اعتبارا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

واكد حميدتي في وقت سابق الثلاثاء، موافقته على هدنة مدتها 24 ساعة بهدف ضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، في رابع ايام المواجهات بين قواته والجيش، والتي خلفت اكثر من 180 قتيلا.

وكتب حميدتي في سلسلة تغريدات ان قواته وافقت على الهدنة عقب اتصالات مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ودول "شقيقة وصديقة"، والتي دعت الى وقف مؤقت لإطلاق النار من اجل فتح مسارات امنة لعبور المدنيين واجلاء الجرحى.

على ان الجيش نفى علمه بوجود تنسيق مع وسطاء دوليين حول مثل هذه الهدنة، واصفا الحديث عنها بانه ياتي في سياق محاولات قوات الدعم السريع "التغطية على الهزيمة الساحقة التي تكبدتها" في المواجهة الدائرة.

وسبق ان وافق الجانبان على وقف مؤقت لاطلاق النار يومي الأحد والإثنين، لكن لم يتم الالتزام بذلك بشكل كامل.

واتهم قائد قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقيادة حليفه السابق عبدالفتاح البرهان بعدم الالتزام بالهدنة عبر توجيهها ضربات جوية داخل المناطق الماهولة، مضيفا انه بانتظار رد من بلينكن "لحسم خروقات الطرف الاخر".

وقال "ننتظر المزيد من المناقشات مع (بلينكن) حول سبل معالجة هذه الانتهاكات".