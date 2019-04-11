الجيش السوداني يفرض حظر التجوال ويحذر من عدم الالتزام

أصدر الجيش السوداني بيانا جديدا حذر فيه المواطنين من مخاطر محتملة حال عدم الالتزام بحظر التجول، ودعت إلى الالتزام به.

وقال الإعلام العسكري في بيان امس الخميس، "نظرا لمخاطر قد تترتب علي عدم الالتزام بحظر التجول المعلن من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا نلفت نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك والالتزام به حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطنين".

وكان وزير الدفاع السوداني، قد أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، بعد مظاهرات امتدت لخمسة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. وجرى الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.