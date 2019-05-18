الجيش السوري يتصدى لقصف على ريف اللاذقية

قصفت المجموعات المسلحة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قريتي الشراشير والحويز بريف اللاذقية، بالقذائف الصاروخية، ما أدى لمقتل مدني واحد وإصابة عدد آخر

وذكرت وكالة "سانا" أن مسلحين يتحصنون في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية اعتدوا اليوم بالصواريخ على قريتي الشراشير والحويز، ما تسبب في مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل.

وقالت "سانا" إن وحدة من الجيش السوري ردت على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف المسلحين.

كذلك نقلت "رويترز" عن التلفزيون الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية في قاعدة "حميميم" الجوية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية.

وأضاف التلفزيون أن هذه الجماعات أطلقت "قذائف صاروخية وطائرات مسيرة على قاعدة حميميم وريفي جبلة والقرداحة قرب مدينة اللاذقية الساحلية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في جبلة