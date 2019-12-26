الجيش السوري يتقدم في إدلب.. ويقترب من "معرة النعمان"

يواصل الجيش السوري تقدمه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وباتت كيلومترات قليلة تفصله عن مدينة معرة النعمان الإستراتيجية على الطريق الدولي حلب-دمشق في سعيه لاستكمال سيطرته على المنطقة

وأعلنت القيادة العامة للجيش في بيان جاء فيه: "وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة، تتابع هجومها باتجاهي الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب، وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وتمكن الجيش السوري من تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا، وطرد جبهة النصرة، وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها، والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية".

ونفى الجيش استعادة تنظيم جبهة "النصرة" أي قرية أو تلة حررها الجيش مؤخرا، أو انسحاب الجيش من أي موقع تحت ضغط الإرهابيين.

وفي سياق متصل تصدى الجيش السوري لهجوم لتنظيم داعش على نقاطه في هريبشة و كباجب جنوب دير الزور بشرقي سوريا.

وأوضح المصدر، أن عدد القرى التي حررها الجيش وسيطر عليها سيطرة كاملة بلغ 47 قرية في شمالي سوريا.