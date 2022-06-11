الجيش العراقي يصد هجوما لداعش في ديالى

تمكن الجيش العراقي من صد هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، وذكرت مصادر إعلامية أن الهجوم أدى إلى إصابة جندي عراقي في حصيلة أولية.

ونقل عن مصدر أمني عراقي أن "القوات الأمنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الإرهابي في محافظة ديالى".

بينما نقلت "منصة الرصد الإلكترونية" عن مصدر أمني أن جنديا أصيب "بتعرض شنه عناصر داعش على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير- الفرقة الأولى من الجيش العراقي في حي التجنيد في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأشار إلى أن "قوات الجيش اشتبكت مع المهاجمين وتصدت للتعرض ولم تعرف الحصيلة النهائية للهجوم حتى الآن".