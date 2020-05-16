الجيش العراقي يطلق عملية لملاحقة داعش شرقي البلاد

تأتي العملية بعد مقتل 6 من عناصر الأمن والحشد الشعبي ومدنيين اثنين، في هجمات متفرقة يشتبه بأن تنظيم "داعش" نفذها في عدة محافظات عراقية بينها ديالى، منذ مساء الجمعة حتى فجر السبت.

اطلق الجيش العراقي السبت، عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت "خلية الإعلام الأمني" بالجيش في بيان إن فرقة المشاة الخامسة بالجيش ومديرية شرطة ديالى أطلقتا عمليات تفتيش بمناطق جنوب مدينة بهرز (نحو 15 كلم جنوب مركز ديالى).

وأشارت أن العمليات تستهدف "ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وتأتي العملية بعد مقتل 6 من عناصر الأمن والحشد الشعبي ومدنيين اثنين، في هجمات متفرقة يشتبه بأن تنظيم "داعش" نفذها في عدة محافظات عراقية بينها ديالى، منذ مساء الجمعة حتى فجر السبت.

في السياق، حذّر النائب البرلماني عن محافظة ديالى، برهان المعموري، في تغريدة عبر "تويتر"، من "خطر محدق" بالمحافظة، بعد زيادة نشاط تنظيم "داعش".

وقال المعموري: "يستمر نزيف الدم الطاهر في محافظة ديالى وسط الاستهانة بخطر داعش الذي طالما حذرنا منه مرارا وتكرارا"، ودعا إلى "التحرك سريعا لملئ الفراغ العسكري في المحافظة".

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.