وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو يحيط به قادة من الجيش في مبنى وزارة الدفاع في كراكاس

أعلن الجيش الفنزويلي الثلاثاء أنه "في حالة تأهب" استعدادا لمواجهة أي خرق لحدود البلاد، وكرر تأكيد ولائه "الذي لا يتزعزع" للرئيس نيكولا مادورو، بعد التهديدات الاخيرة التي أطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو في بيان وإلى جانبه عدد من قيادات الجيش "إن الجيش سيبقي على انتشاره وبحالة تأهب على طول الحدود (...) لمواجهة أي خرق لسيادة الاراضي".

وأضاف "نؤكد الطاعة والولاء الذي لا يتزعزع" للرئيس مادورو.

ويواجه مادورو دعوات للتنحي عن منصبه فيما تعاني البلاد من نقص في الغذاء والدواء.

وتستمر القيادة العليا للجيش حتى الآن في دعمها العلني لمادورو.

وكان خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، نصّب نفسه الشهر الماضي رئيساً بالوكالة، وقد اعترفت به نحو خمسين دولة رئيساً انتقالياً.

ووجه ترامب الإثنين تحذيرا شديد اللهجة للقادة العسكريين الفنزويليين بانهم قد "يخسرون كل شيء" في حال رفضوا دعم المعارض غوايدو.

ورفض بادرينو تهديدات ترامب ووصفه بأنه رئيس "مغرور".

وقال إنه إذا حاولت قوى أجنبية المساعدة في تنصيب حكومة جديدة بالقوة، فإنهم سيضطرون للقيام بذلك "على جثثنا".