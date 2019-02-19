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الجيش الفنزويلي "في حالة تأهب" لمواجهة أي خرق لحدود البلاد

الجيش الفنزويلي "في حالة تأهب" لمواجهة أي خرق لحدود البلاد
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