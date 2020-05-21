الجيش الفنزويلي يحمي ناقلات النفط الايرانية

قرر الجيش الفنزويلي مرافقة ناقلات النفط الإيرانية، التي تحمل ما تحتاجه البلاد من نفط إضافي لمنع أي محاولة من قبل الولايات المتحدة لوقفها.

وتوجد حاليا خمس ناقلات إيرانية في أعالي البحار يتوقع وصولها خلال أيام.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي إن الناقلات "سيرحب" بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بفنزويلا، والتي تمتد حوالي 370 كم أمام شواطئها.

وتفيد تقارير بأن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على فنزويلا وإيران، تبحث حاليا الخطوات اللازمة لمنع تلك الشحنات.

وقال زعيم المعارضة، الذي تدعمه الولايات المتحدة خوان غوايدو، إن الحاجة إلى استيراد النفط أبرزت سوء إدارة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، لصناعة النفط في فنزويلا.

ويوجد لدى فنزويلا أكبر احتياطات نفط في العالم، لكن إنتاجها انخفض بدرجة كبيرة خلال العقدين الماضيين، كما أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة.

وتعرضت البلاد لنقص شديد في النفط في الأسابيع الأخيرة، وأدى هذا إلى اصطفاف الناس في طوابير لأيام لملء خزاناتهم.

وتحمل الناقلات الخمس، فورتشن، وفوريست، وبيتونيا، وفاكسون، وكلافيل، 1.5 مليون برميل من الوقود، ومرت عبر قناة السويس في أوائل الشهر الحالي، بحسب بيانات الشحن في موقع ريفينيتيف أيكون.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي، الجنرال فلاديمير بدرينو، في حديث بثه التلفزيون الرسمي: "عندما تدخل تلك الناقلات المنطقة الاقتصادية الخاصة بنا سوف ترافقها زوارق وطائرات القوات المسلحة الوطنية للترحيب بها وإدخالها وشكر الشعب الإيراني على تضامنه وتعاونه".