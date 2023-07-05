الجيش اللبناني يتصدى لآلية إسرائيلية

قالت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني أن الجيش اللبناني تصدى لجرافة إسرائيلية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق عند الحدود.

ولفت مراسل قناة المنار عبر تغريدة على منصة تويتر إن الجيش اللبناني تصدى لجرافة إسرائيلية معادية.

وبين المراسل أن الآلية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل.

الجيش اللبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية معادية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق #الخط_الأزرق عند حدود بلدة #ميس_الجبل pic.twitter.com/o20DmTSF5l — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 5, 2023

وياتي التصدي عقب بعد يومين من إعادة حزب الله إحدى الخيام التي أقامها في مزارع شبعا إلى الأراضي اللبنانية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وجهت إسرائيل شكوى للأمم المتحدة محذرة من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين قائلة إن حزب الله اللبناني أقامهما داخل الأراضي الإسرائيلية.