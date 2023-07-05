الجيش اللبناني يتصدى لآلية إسرائيلية

قالت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني أن الجيش اللبناني تصدى لجرافة إسرائيلية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق عند الحدود.
ولفت مراسل قناة المنار عبر تغريدة على منصة تويتر إن الجيش اللبناني تصدى لجرافة إسرائيلية معادية.
وبين المراسل أن الآلية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل.
وياتي التصدي عقب بعد يومين من إعادة حزب الله إحدى الخيام التي أقامها في مزارع شبعا إلى الأراضي اللبنانية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
وجهت إسرائيل شكوى للأمم المتحدة محذرة من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين قائلة إن حزب الله اللبناني أقامهما داخل الأراضي الإسرائيلية.