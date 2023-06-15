الجيش اللبناني يقتل زعيم عصابة ويحرر رهائن في بعلبك

أسفرت العملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني، في منطقة بعلبك، عن مقتل بمقتل زعيم عصابة مسلحة متهم بالتورط في قتل ثلاثة عسكريين.

وأكد الجيش في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن المشتبه به، المعروف بالأحرف "ز.م."، قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع وحدة خاصة من مخابرات الجيش التي كانت تتعقب تحركات عصابته المسلحة في بلدة حورتعلا في بعلبك.

وأشار البيان إلى أن رئيس العصابة المقتول كان متهمًا بالمشاركة في إطلاق النار على دورية تابعة لمديرية المخابرات خلال عملية مداهمة في شهر فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين، بالإضافة إلى مزاولته لأنشطة تجارة المخدرات والسرقة والسلب.

وأوضح البيان أنه بعد مقتل رئيس العصابة، تم إحاطة المستشفى بقوة من الجيش، حيث تم نقل الجثة، وقام عدد من أفراد العصابة بإطلاق النار داخل المستشفى ومحاولة احتجاز بعض المواطنين كرهائن، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار معهم.

وأكد الجيش اللبناني أنه قد تم اعتقال عدد من أفراد العصابة وضبط كمية من الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري.

كما أشار إلى أنه قد تم تحويل المشتبه بهم إلى السلطات القضائية لمزيد من التحقيقات، مؤكدا أنه يواصل جهوده لاعتقال باقي أفراد العصابة.

وتشهد منطقة بعلبك في شرق لبنان بشكل عام اشتباكات متكررة بين المسلحين والجيش، حيث تعتبر المنطقة نشطة بوجود مجموعات مسلحة تنشط في أنشطة متعددة، بما في ذلك سرقة السيارات وتجارة المخدرات.



