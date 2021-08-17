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الجيش اللبناني يوزع وقود مصادر مجانا على المواطنين

منشور 17 آب / أغسطس 2021 - 10:50
الجيش على خط الازمة
الجيش على خط الازمة

وزع الجيش اللبناني كميات كبيرة من الوقود، والسلع الاستراتيجية الشحيحة في البلاد، على المواطنين والمستشفيات والأفران بعد ان صادرها من تجار ومستودعات.

مصادرة مواد شحيحة في لبنان

و كتب الجيش اللبناني على تويتر أنه دهم مستودعا للوقود في المدينة الصناعية بمنطقة زوق مصبح بقضاء كسروان بجبل لبنان وصادر 

65 ألف لتر من المازوت و48 ألف لتر من البنزين تم توزيعها على المستشفيات والأفران في المنطقة.

وبسبب رفع الدعم عن الوقود، دخلت الأزمة الاقتصادية الطاحنة في لبنان مرحلة جديدة، إذ شح الوقود من المحطات في أنحاء لبنان تقريبا، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بـ"طوابير الذل"، التي يقف فيها اللبنانيون لساعات أمام المحطات.

الجيش على خط الازمة

 

والاحد اندلعت احتجاجات في بيروت بعد انفجار صهريج للبنزين في بلدة التليل في عكار شمال لبنان، وأوقعت أكثر من 20 قتيلا ونحو 80 جريحا.

وكان الجيش اللبناني دخل على خط أزمة الوقود الخانقة في لبنان في الـ14 من أغسسطس الجاري، حيث باشر في دهم محطات الوقود التي تقفل أبوابها أمام الجمهور وتخزن كميات كبيرة من الوقود.

 

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