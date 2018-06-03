الجيش الليبي يدخل غرب مدينة درنة ويشتبك مع إرهابيين

أربع غارات جوية استهدفت وسط المدينة في وقت متأخر مساء السبت

قالت مصادر عسكرية في ليبيا أن الجيش الوطني الليبي تمكن من دخول أحد الأحياء الغربية لمدينة درنة بعد اشتباكات مع عناصر التنظيمات الإرهابية، حسب ما نقل مراسلنا.



وقالت وسائل إعلام ليبية، إن أربع غارات جوية استهدفت وسط المدينة في وقت متأخر مساء السبت.

وبثت شعبة الإعلام الحربي للجيش، ما قالت إنه اللحظات الأولى لدخول القوات المسلحة الليبية لمدينة درنة لدحر الإرهابيين.

وأظهرت لقطات حراكا لأهالي درنة إظهارا لدعمهم للجيش الوطني لتخليص المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الليبية بالمدفعية الجماعات الإرهابية المتمركزة في مشروع العمارات الكوريه بالمدخل الغربي من المدينة.