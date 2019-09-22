الجيش الليبي يشن "هجوما كبيرا" على ميليشيات قرب طرابلس

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في وقت مبكر من صباح الأحد، بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية في هجوم "كبير" على ميليشيات قرب طرابلس.

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن هجوما كبيرا ينفذ ضد ميليشيات قرب طرابلس بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية، مطالبا السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وعن المواقع التي تتواجد بها الميليشيات.

وتابع "وهناك قصف جوي بري على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس"، إضافة إلى قصف تمهيدي جوي ومدفعي ثقيل على مواقع الميليشيات قرب طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق أن قواته باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة للميليشيات المتطرفة في ضواحي العاصمة طرابلس.

يذكر أن الجيش الليبي أطلق عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل الماضي، لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.

وقبل إعلان الهجوم على طرابلس، أطلق الجيش الوطني هجوما في منتصف يناير "لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والإجرامية".