الجيش المصري يؤكد شراء 30 مقاتلة رافال من فرنسا

تبلغ قيمة الصفقة 3.75 مليار يورو (4.52 مليار دولار)، بينما قالت مصادر اعلامية انها تشمل أيضا، عقودا لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

أكدت مصر أنها أبرمت عقدا مع فرنسا لشراء ثلاثين مقاتلة إضافية من طراز رافال من شركة داسو، في بيان صحافي للجيش نشر ليل الإثنين الثلاثاء.

وقال الناطق باسم القوات المصرية المسلحة تامر الرفاعي في بيان نشر على حسابه في تويتر “في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات”.

وكانت مصادر اعلامية افادت في وقت سابق ان فرنسا وافقت على بيع 30 طائرة مقاتلة رافال لمصر في صفقة تبلغ قيتها 3.75 مليار يورو (4.52 مليار دولار)، وفق تقرير نشره موقع ديسكلوز الاستقصائي.

#المتحدث_العسكرى : مصر وفرنسا توقعان عقد توريد (30) طائرة طراز رافال . pic.twitter.com/FkJ4N4spau — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) May 3, 2021

ياتي ذلك في الوقت الذي وصل الى المنطقة وفد اميركي وجهته الى السعودية والامارات والاردن ومصر، ومن اهداف زيارته الى القاهرة التاكيد على ضمان تدفق السلاح الاميركي فقط الى هذا البلد

وقال موقع ديسكلوز إن الاتفاق بين فرنسا ومصر يشمل أيضا، عقودا من شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.ايه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد قيمة 200 مليون يورو أخرى.

وباتت باريس، أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة وروسيا، عقب تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو/حزيران 2014.

وفي فبراير/شباط 2015، وقعت مصر مع فرنسا صفقة للحصول على 24 مقاتلة "رافال"، وتسلمت آخر دفعة منها عام 2019، حسب إعلانات رسمية وتقارير إعلامية.

وفي يونيو/حزيران 2016 وسبتمبر/أيلول من العام ذاته، تسلّمت مصر حاملتي مروحيات "ميسترال" من فرنسا، بعد توقيع عقد بشأن ذلك في أكتوبر/تشرين أول 2015.

كما تسلمت مصر فرقاطة من طراز "جويند" من فرنسا، في سبتمبر/أيلول 2017، وهي من أصل 4 تم التعاقد عليها بين القاهرة وباريس عام 2016.