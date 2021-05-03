فرنسا: صفقة طائرات رافال ضخمة الى مصر

افادت مصادر اعلامية ان فرنسا وافقت على بيع 30 طائرة مقاتلة رافال لمصر في صفقة تبلغ قيتها 3.75 مليار يورو (4.52 مليار دولار)، وفق تقرير نشره موقع ديسكلوز الاستقصائي.

ياتي ذلك في الوقت الذي وصل الى المنطقة وفد اميركي وجهته الى السعودية والامارات والاردن ومصر، ومن اهداف زيارته الى القاهرة التاكيد على ضمان تدفق السلاح الاميركي فقط الى هذا البلد

ووفق الصادر فان الصفقة قد تتم بحلول الثلاثاء، فيما قال مصدر بالحكومة الفرنسية لوكالة رويترز، الاثنين "جرت بالطبع مباحثات وصلت لمرحلة متقدمة للغاية وقد يصدر إعلان قريبا جدا".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال في ديسمبر إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب المنتقدين.

وقال موقع ديسكلوز إن الاتفاق بين فرنسا ومصر يشمل أيضا، عقودا من شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.ايه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد قيمة 200 مليون يورو أخرى.

وتعتبر المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017. وتوقفت العقود، ومنها ما يخص صفقات كانت في مرحلة متقدمة تتعلق بمزيد من طائرات الرافال وسفن حربية.

وقال دبلوماسيون إن أسباب ذلك تتعلق بقضايا التمويل بقدر ما لها صلة برد فعل فرنسا إزاء المخاوف بشأن حقوق الإنسان.

وأشار الموقع إن الدولة الفرنسية ستضمن ما يصل إلى 85 في المئة من تمويل الصفقة.