الجيش المصري يحبط اطلاق صواريخ من سيناء على اسرائيل

تفيد تقارير اولية بان الجيش المصري احبط هجوم صاروخي كان معد له من سيناء باتجاه اسرائيل مساء اليوم السبت

وقالت مصادر عبرية ان القوات المصرية افشلت هجوم بـ صواريخ بعيدة المدى من صحراء سيناء نحو إيلات جنوب فلسطين المحتلة

وكانت مصر قد اعلنت في وقت سابق الى ان سيناء باتت خالية من الجهاديين

مكتب وزير الجيش الاسرائيلي: يؤآف غالانت يهاتف نظيره الأمريكي لويد أوستن ويطلعه على آخر الأوضاع الأمنية في إسرائيل وجهود المؤسسة الأمنية لصد محاولات محور المقاومة شن هجمات ضد إسرائيل

وقبيل الاعلان عن احباط الهجوم اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي انه تم تفعيل صفارات الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في موشاف ميتسر في هضبة الجولان السورية المحتلة

وقالت قنوات اعلامية عبرية ان 3 صواريخ أطلقت من سوريا نحو الجولان، أحدها سقط في سوريا والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان