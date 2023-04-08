اطلاق صواريخ باتجاه الجولان سقطت في سورية والاردن

اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي انه تم تفعيل صفارات الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في موشاف ميتسر في هضبة الجولان السورية المحتلة

وقالت قنوات اعلامية عبرية ان 3 صواريخ أطلقت من سوريا نحو الجولان، أحدها سقط في سوريا والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان

واشارت معلومات اعلامية اسرائيلية الى ان عملية الاطلاق تمت من داخل الاراضي السورية ، في الوقت الذي اكدت اذاعة الجيش الاسرائيلي انه " لم يتضح بعد ما إذا كانت عمليات الإطلاق قد تمت من الأراضي اللبنانية أم السورية".

مكتب وزير الجيش الاسرائيلي: يؤآف غالانت يهاتف نظيره الأمريكي لويد أوستن ويطلعه على آخر الأوضاع الأمنية في إسرائيل وجهود المؤسسة الأمنية لصد محاولات محور المقاومة شن هجمات ضد إسرائيل

وبعد حدوث الانفجارات في المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة اعلن عن انطلاق طائرات مقاتلة باتجاه الشمال

والخميس الماضي اطلقت 33 قذيفة نوع كاتيوشا وغراد قديمة الصنع على الشمال الفلسطيني من الاراضي اللبنانية سقطت في مناطق فارغة ردت عليها اسرائيل بالمثل في غزة ومحيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في الجنوب اللبناني بعد اتهام حماس بالضلوع في الهجوم رغم نفيها التورط في قصف اسرائيل