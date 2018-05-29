الجيش المصري يعلن مقتل اثنين من جنوده وثمانية مسلحين في سيناء

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده وثمانية مسلحين في سيناء، شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك في البيان رقم 23، الذي يرصد تطورات العملية العسكرية “سيناء 2018″ المتواصلة منذ فبراير/ شباط الماضي.

وقال البيان إن عمليات لقوات الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية أسفرت علي مدار الأيام الماضية (لم يحددها) عن “القضاء على ثمانية من العناصر التكفيرية المسلحة، إثر تبادل إطلاق النيران مع القوات خلال عمليات المداهمة في وسط وشمال سيناء”.

وأكد البيان مقتل مجندين اثنين وإصابة ضابط وثلاثة مجندين آخرين، أثناء عمليات الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 286 مسلحا، بخلاف 37 عسكريًا، منذ بدء العملية “سيناء 2018″ حتى الساعة 6:58 (ت.غ)، وفق رصد الأناضول