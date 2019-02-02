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الجيش المصري يكشف الحصيلة النهائية لعمليته العسكرية غربي البلاد

الجيش المصري يكشف الحصيلة النهائية لعمليته العسكرية غربي البلاد
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