الجيش اليمني: ألف قتيل وجريح من الحوثيين في “الحُديدة” خلال أسبوعين

يعتبر التحالف العربي أن الحُديدة هي إحدى نقاط قوة الحوثيين، وعبرها تستقبل الجماعة أسلحة إيرانية

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل وإصابة نحو ألف من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) في المعارك الدائرة بمحافظة الحُديدة (غرب)، منذ نحو أسبوعين.

ونقل موقع الجيش (سبتمبر نت) عن مصادر ميدانية متطابقة لم يسمها قولها إن” جماعة الحوثي تكبدت، منذ الثلث الأخير من مايو/ أيار الماضي، ما يقارب من ألف قتيل وجريح، بينهم عشرات من القيادات الميدانية”.

وتابعت المصادر أن “العشرات من عناصر الحوثيين وقعوا أسرى في يد قوات الجيش الوطني”.

وأضافوا أن “الغارات الجوية للتحالف العربي دمرت الكثير من الأسلحة والمعدات والآليات القتالية للحوثيين، خلال الفترة ذاتها”.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة المسلحين الحوثين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وأفادت المصادر الميدانية بأن “قوات الجيش مشطت عشرات المناطق (…) وتعمل على تأمين كافة المناطق المحررة من أي عمليات اختراق للحوثيين”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين بشأن ما أعلنه الجيش اليمني، لكن الجماعة لا تعلن عادة عن خسائرها.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أحرز الجيش اليمني تقدما متسارعا في عدد من مديريات الحُديدة، وباتت قواته على بعد عشرين كيلومترا من مركز المحافظة ومينائها الاستراتيجي، وفق مصادر حكومية.

ويسيطر الحوثيون على الحُديدة، منذ ديسمبر/ كانون أول 2014، وهي من أهم المحافظات اليمنية، كونها تملك ميناء استراتيجيا وشريطا ساحليا واسعا.

ويعتبر التحالف العربي أن الحُديدة هي إحدى نقاط قوة الحوثيين، وعبرها تستقبل الجماعة أسلحة إيرانية.