الجيش اليمني: مقتل العشرات من مسلحي "الحوثي" في صعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السبت، مقتل عشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، وبينهم قائد ميداني، في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر بيان صحافي صادر عن قائد اللواء 102 في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، أن “قوات الجيش شنت هجوما نوعيا على مواقع تمترس مسلحي الحوثي في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، والمرتبطة بحدود برية مع السعودية”.

وبين أن قوات الجيش سيطرت خلال الهجوم على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال “الطير والجوهرة” شرقي مركز مديرية باقم.

وقال إن العملية الهجومية “أسفرت عن مصرع أركان حرب الحوثيين في اللواء 103 مع مقتل العشرات من عناصره وجرح آخرين”.

وأفاد المسؤول العسكري بأن قواته أسرت ثلاثة عناصر من الحوثيين، بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ الباقون بالفرار، مشيرا إلى أن قوات الجيش استولت على الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإعطاب مدرعة والسيطرة عليها.

ولم يصدر الحوثيون بعد أي تعليق على هذا النبأ.