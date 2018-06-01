الجيش اليمني: مقتل 30 مسلحا حوثيا في معارك بصعدة

أعلنت جماعة الحوثي مقتل امرأة وإصابة رجل وزوجته في قصف سعودي صباح الجمعة

أعلن الجيش اليمني الجمعة، أن "30 مسلحا من جماعة الحوثي قتلوا خلال معارك بينهما في محافظة صعدة شمالي البلاد".



وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة في تصريحات نقلها موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، إن "قواته تمكنت بعد معارك مع الحوثيين، من استعادة السيطرة التامة على وادي العطفين وعدد من المرتفعات المحيطة به، في منطقة العطفين بمديرية كتاف والبقع التابعة لمحافظة صعدة".



وأشار الأثلة إلى أن "مقاتلات التحالف العربي دمرت عدة آليات قتالية مع تعزيزات للمليشيا الحوثية القادمة من مركز مديرية كتاف"، مؤكدا أنه "ما لا يقل عن 30 مسلحا من الحوثيين لقوا مصرعهم خلال المعارك، فيما استعادت قوات الجيش كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي كانت بحوزة المليشيا".

ويحظى الجيش اليمني، منذ 2015، بدعم تحالف عربي تقوده السعودية، في مواجهة المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذي يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.



في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي مقتل امرأة وإصابة رجل وزوجته في قصف صاروخي ومدفعي سعودي صباح الجمعة، على إحدى المناطق الحدودية في محافظة صعدة شمال البلاد، وفق ما أورده موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين.