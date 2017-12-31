الجيش اليمني يؤكد جاهزيته للتقدم باتجاه صنعاء

قصف على العاصمة اليمنية صنعاء

قال رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، طاهر العقيلي، إن قواته جاهزة لمواصلة عملياتها العسكرية وتقدمها باتجاه العاصمة صنعاء، مثمنا دور التحالف العربي في اليمن.

وأكد اللواء العقيلي، في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن "بشائر النصر تلوح في الأفق، وأن الميليشيا الانقلابية تجر أذيال الخيبة والهزيمة وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

وبدروه أشاد الرئيس اليمني، بالانتصارات الكبيرة التي حققها عناصر الجيش الوطني في نهم والجوف، وطرد الحوثيين من تلك المناطق، مشددا على ضرورة مواصلة هذه الانتصارات حتى السيطرة على العاصمة صنعاء.

من جانبه ثمن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، الدعم الذي تقدمه قوات التحالف العربي للقوات اليمنية.

هذا وكانت القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية في اليمن، قد حققت في وقت سابق تقدما ميدانيا، في محافظة البيضاء الاستراتيجية الحدودية مع ثماني محافظات أخرى بينها محافظة ريف العاصمة صنعاء.

ونقلت مصادر إعلامية موالية لهذه القوات، استعادة خمسة مواقع عسكرية جديدة في مديرية ناطع الحدودية مع محافظة شبوة المجاورة، بعد معارك عنيفة خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.